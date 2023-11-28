Экономист назвал риски для вкладчиков убыточных банков

«ФК Открытие» давно работал не только с вкладчиками, но и розничными инвесторами. Я уверен, что с банком все нормально. Россельхозбанк тоже никуда не денется. Это опорный банк нашего агропромышленного комплекса. Есть система страхования. Конечно, она тоже имеет риск. Иногда бывает, что у банка белая и черная бухгалтерия, и не все вкладчики попадают в белый реестр. При банкротстве банка вас не окажется в списке кредиторов, который подаст сам банк. Но в принципе у вас есть договора, и суд возьмет вашу сторону. А если все сделано, риски есть», — объяснил Разуваев.