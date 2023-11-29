NielsenIQ: продажи продуктов питания в РФ растут быстрее продаж алкоголя

Впервые за семь лет продажи продуктов питания в России растут быстрее продаж алкоголя. Об этом сообщает Sostav со ссылкой на NielsenIQ.

Согласно данным исследования, с января по сентябрь текущего года продажи продуктов питания увеличились на 3,8% год к году, а алкоголя — на 3,3%. Подобная динамика ранее наблюдалась лишь в 2016 году.

Директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова отметила, что последние несколько лет алкогольная индустрия оставалась самой быстрорастущей на рынке FMCG (товары повседневного спроса).

Тренд сменился из-за активного восстановления продовольственного рынка, пояснила специалист. По ее словам, в 2023 году реальный спрос стал ключевым драйвером продуктового рынка FMCG на фоне замедления инфляции.

При этом Нысанова указала на замедление роста натуральных продаж крупнейших алкогольных категорий — пива и водки. Они занимают более 90% продаж алкоголя в натуральном выражении.