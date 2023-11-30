В России стало больше потенциальных банкротов

В России выросло число потенциальных банкротов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По информации издания, на ноябрь 2023 года банкротство угрожает почти 20% заемщиков в России. Одновременно с этим число потенциальных неплательщиков среди такой категории граждан увеличилось на 11% и достигло 9,79 млн человек.

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Аналитики отмечают, что банкротство также угрожает большому количеству микрофинансовых организаций (МФО). На начало ноября суммарная задолженность физических лиц, у которых просрочка по кредитам и займам составляла 90 дней и более, оказалась на уровне в 6,33 трлн рублей.

До этого стало известно, что объем кредитов по ипотеке с допущенными просроченными платежами в октябре обновил рекорд и достиг 75,6 млрд рублей. Таким образом, во второй месяц осени объем просрочек по жилищным кредитам увеличился на 7% за год. При этом за октябрь рост составил лишь 0,2%.

Специалисты выяснили, что само количество просроченных платежей сократилось на три процента в годовом выражении и на 0,6% за месяц, до 29,3 тысячи кредитов. Рост объема «плохой» задолженности произошел из-за увеличения ее среднего размера на заемщика — до 2,6 миллиона рублей.