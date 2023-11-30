Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер пенсии

Жители России оценили необходимый для достойной жизни размер пенсии в 60 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса аналитиков «СберНПФ».

По данным исследования, проведенного среди 15 тыс. россиян из городов с населением от 500 тыс. человек, ожидания граждан от размера пенсии для обеспечения достойного уровня жизни выросли за три года на 10 тыс. рублей. Если в 2020 году оптимальной суммой называлась 49,6 тыс. рублей, то в 2023-м это уже 59,2 тыс. рублей.

Самые высокие требования к пенсии предъявили жители Москвы и Санкт-Петербурга — 104 тыс. и 83 тыс. рублей соответственно. За три года запросы выросли на 39 тыс. и 28,5 тыс. рублей.

В тройку лидеров по размеру желаемой пенсии также вошли Казань (72,2 тыс.), Воронеж (68,8 тыс.) и Самара (66,7 тыс.).