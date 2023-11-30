На Кубе начали принимать карты «Мир»

Несколько магазинов и отелей на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сейчас россияне смогут оплачивать товары и услуги картами «Мир» в некоторых магазинах в Гаване и Варадеро. При использовании российской платежной системы при оплате в долларах будет применяться курс банка, который выпустил карту, отметили в ТАСС.

Ранее сообщалось, что карты «Мир» начали принимать в Лаосе.