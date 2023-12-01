Отрасль ЖКХ выступила против запрета взимания комиссий при оплате ЖКУ

Участники рынка опасаются возможного увеличения просроченных платежей, повышения тарифов или сокращения инвестиционных программ. Как сообщает газета «Коммерсантъ», Ассоциация предприятий ЖКХ обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить предполагаемый запрет на взимание комиссий за коммунальные услуги льготными категориями граждан или платежами, проводимыми только через банки.

В обращении организации указывают, что перенос комиссии приведёт к дополнительным расходам отрасли, которые оцениваются более чем в 50 млрд рублей.

В феврале 2020 года в Госдуму внесли законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКХ. В мае того же года профильный комитет одобрил поправки, по которым запрет на их взимание будет только в отношении пенсионеров и льготных категорий. Позже появилась новая редакция поправок, которая исключила подобные ограничения.