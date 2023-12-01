Мошенники стали маскироваться под мастеров по ремонту

Мошенники стали использовать сервисы частных предложений для массового обмана граждан, сообщает газета "Известия".

Речь идет о таких сервисах, как "Яндекс Услуги" или "Профи". Когда потенциальная жертва реагирует на размещенное объявление о готовности провести ремонт и пишет в чат, мошенники переводят общение в популярные мессенджеры, предлагают купить те или иные материалы заранее, затем просят перевести оплату за них на карту и исчезают.

Недобросовестные частные мастера и до этого обманывали россиян. К примеру, они некачественно выполняли свою работу или требовали за нее повышенную стоимость, но с развитием интернет-платформ и мессенджеров злоумышленники нашли новые сценарии выманивания денег.

По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, площадки частных услуг стали новым каналом обмана.

Ранее жителей Москвы предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказали юристы, мошенники могут отправить ребенку на телефон сообщение якобы от лица известного блогера с информацией о победе в розыгрыше.