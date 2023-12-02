Названы самые востребованные сотрудники по итогам осени

«По итогам осени 2023 года средние предложения по оплате труда в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году увеличились на 28% и достигли отметки в 62 701 рубль. В нынешней ситуации на рынке труда растущий спрос на кадры всегда сопровождается динамично увеличивающимися зарплатами», - рассказал НСН управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.