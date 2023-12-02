В России начали исчезать наличные деньги

В России резко сократился объем наличных денег, находящихся в обращении. В ноябре он уменьшился сразу на 318,2 млрд рублей, в два раза больше, чем в октябре. Это следует из статистики Банка России, пишет «Российская газета».

По данным Центробанка, в октябре снижение достигло 150,7 млрд, а в сентябре — 27,9 млрд.

Это означает, что приток средств в банки растет третий месяц подряд.

Снижение объема наличных началось после ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Резкое повышение ключевой ставки повысило привлекательность вкладов и стимулировало клиентов.

Аналогичная тенденция наблюдалась и ранее. Весной 2022 года сокращение наличности составило 680 млрд рублей, поскольку банки улучшали условия по вкладам на фоне роста ключевой ставки.

Также существенное уменьшение наличности фиксировалось в 2015 году, когда денежно-кредитная политика была ужесточена.