Эксперт предупредил о праве банка забрать проценты при досрочном закрытии вклада
Если клиент банка решит закрыть вклад, кредитная организации пересчитает начисленные проценты. Об этом заявил агентству «Прайм» основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.
По его словам, в большинстве случаев начисленные проценты пересчитывают по ставке 0,01%. Эксперт пояснил, что вкладчик ничего не теряет, кроме суммы процентов, «на которую надеялся, но и фактически не зарабатывает».
Если кредитной организацией уже были начислены проценты на счет, и клиент их потратил, их обязательно заберут, отмечает специалист. В таких случаях ставка будет пересчитана, а сумма за вычетом уже начисленных ранее процентов будет возвращена клиенту, подчеркнул он.
Вместе с тем, как уточнил собеседник, условия ряда банков являются более мягкими. Так, по его словам, проценты могут начисляться по ставке 2/3 или 6/10 от изначальной, если срок хранения средств на счету составил более шести месяцев.
Родин напомнил о действии различных льготных условий. Они распространяются на тех, у кого открыт вклад, добавил он.
Эксперт указал на необходимость изучать условия досрочного погашения вклада в договоре. Кроме того, по его словам, можно поинтересоваться данным вопросом у представителей банка.
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