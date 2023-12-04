Предновогоднее подорожание овощей назвали неизбежным

«Средняя цена на овощи складывается из тех овощей, которые лежат в хранилищах на зиму, - это морковка, капуста, свекла и так далее, - и тех овощей, которые выращиваются в российских теплицах или привозятся по импорту из теплых стран. Основная часть этой продукции, - помидоры, огурцы, - это очень дорогая продукция, поэтому зимой средняя цена на овощи растет в разы, а не как молоко на 1-2%, а. То есть были помидоры за 80-100 рублей, а зимой они становятся 250-300 и даже больше, потому что это зимняя теплица или импорт», - сказал Узун.