Российские банки фиксируют приток денег населения на депозиты

Банки фиксируют приток денег населения на депозиты
Сразу несколько крупных российских банков рассказали о резком росте интереса вкладчиков к депозитам после многократного повышения ключевой ставки, пишет РБК.
В 2023 году рынок розничных депозитов может достичь 44 трлн рублей, прогнозировали ранее аналитики Frank RG, что соответствует годовому росту в 20%.
В начале ноября ЦБ отмечал, что ждет роста ставок по долгосрочным депозитам из-за окончания срока краткосрочных депозитов, открытых гражданами в августе и сентябре («банки в августе интенсивнее повышали ставки по депозитам на срок три месяца», указывал регулятор).
Портфель рублевых депозитов населения ВТБ за месяц увеличился на 360 млрд рублей, что на 74% выше, чем в октябре. В ВТБ приток средств населения на депозиты связывают с ростом ставок — аналогично вкладчики вели себя весной 2022 года.
Спрос населения на вклады видят и в Газпромбанке, сообщил его представитель: «В ноябре зафиксирован наибольший прирост портфеля средств физических лиц с начала 2023 года». Такую же ситуацию описал представитель МТС-банка, отметив, что нынешнее повышение ключевой ставки привело к «дополнительному привлечению денежных средств без какого-либо существенного оттока уже действующих вкладов». Максимальным рост депозитов назвали в Росбанке и «ФК Открытие».