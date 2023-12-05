Российские банки фиксируют приток денег населения на депозиты

Сразу несколько крупных российских банков рассказали о резком росте интереса вкладчиков к депозитам после многократного повышения ключевой ставки, пишет РБК.

В 2023 году рынок розничных депозитов может достичь 44 трлн рублей, прогнозировали ранее аналитики Frank RG, что соответствует годовому росту в 20%.

В начале ноября ЦБ отмечал, что ждет роста ставок по долгосрочным депозитам из-за окончания срока краткосрочных депозитов, открытых гражданами в августе и сентябре («банки в августе интенсивнее повышали ставки по депозитам на срок три месяца», указывал регулятор).

Портфель рублевых депозитов населения ВТБ за месяц увеличился на 360 млрд рублей, что на 74% выше, чем в октябре. В ВТБ приток средств населения на депозиты связывают с ростом ставок — аналогично вкладчики вели себя весной 2022 года.