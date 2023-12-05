Специалисты посчитали, сколько россияне тратят на домашних питомцев

Жители РФ в среднем тратят 583 рубля в месяц на содержание своих домашних питомцев. В основном траты приходятся на кошек, потому что доля их владельцев составляет 58,8%. Об этом стало известно из исследований Финансового университета при правительстве РФ и компании «Ингосстрах».

«На содержание домашнего питомца россияне в среднем тратят 583 рубля в месяц. 39% при этом укладываются в сумму до 500 рублей, 12% тратят более 800 рублей в месяц», — передает «Российская газета» информацию из исследования Финансового университета и компании «Ингосстрах».

Известно, что больше всего в России в качестве домашних питомцев заводят кошек. Доля их владельцев составляет 58,8%.

Как уточнил директор Института социально-экономических проблем Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, больше всего владельцев кошек проживает в Кирове. Там их доля составляет 81%. В Москве находится 75% хозяинов. А в Екатеринбурге проживает 73% владельцев котов. Также известно, что самыми популярными породами кошек являются шотландская вислоухая, на которую приходится 18,3%, и британцы. Их доля составляет 11,7%.