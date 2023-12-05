Казахстанская криптобиржа попросила россиян закрыть свои счета

Казахстанская криптобиржа отказалась от российских пользователей
Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia попросила российских пользователей закрыть свои счета из-за санкционного давления со стороны Европейского союза. Об этом сообщает издание Frank Media, ссылаясь на заявление сервиса.
«В соответствии с санкциями Европейского союза, ATAIX Eurasia не может продолжать предоставлять услуги гражданам России, лицам, проживающим там, и юрлицам, зарегистрированным в РФ», – сообщили в компании.
Из сообщения ATAIX Eurasia также следует, что россиянам следует вывести свои активы со счетов, а после закрыть их до 15 декабря 2023 года. В компании заявили, что для нее это «трудное решение» и она «выражает сожаление о неудобствах, которое оно может вызвать».
ATAIX Eurasia – не первая криптобиржа, которая отказалась от обслуживания россиян. Летом 2023 года аналогичное решение принял сервис Binance.
ATAIX Eurasia – это первая казахстанская лицензированная криптобиржа, которая работает в рамках пилотного проекта FinTechLab.