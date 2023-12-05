В Курской области всего 44 человека получают зарплату от 1 млн рублей

Численность работников, получающих зарплату от 1 млн руб. и выше, в 2023 году составила 24,4 тыс. человек. В сравнении с досанкционным 2021 годом, их стало больше на 7,3 тыс. человек, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Большая часть трудится в Москве - 14,4 тысячи человек, около 2 тысяч - в Санкт-Петербурге, почти 1,5 тысячи - в Московской области. В Курской области и еще в 57 областях таких работников меньше сотни. В частности, в нашем регионе такую зарплату получают 44 человека. Среди соседей показатели такие: в Белгороде – 73 «миллионера», в Брянске – 23, в Воронеже – 98, в Орле – 21 ,в Липецке – 47.