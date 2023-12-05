Эксперты рассказали, чем запасаются россияне перед Новым годом

В России зафиксирован рост числа покупок гражданами красной икры в ноябре. Показатель увеличился на 19% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Также россияне чаще совершали покупки мандаринов (+16%) и шампанского (+13%).

Красная икра стала пользоваться большим спросом среди россиян в прошлом месяце в связи с тем, что цена на нее снизилась. Средний чек на нее упал на 3% в годовом выражении, до 2390 рублей.

Мандарины в стране показали рост в цене. Средний чек повысился на 31% год к году, до 210 рублей. Средний чек на шампанское поднялся на 4% год к году, до 413 рублей.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил за отмену НДС на мандарины и елки из-за резкого повышения цен на них в преддверии Нового года. С соответствующей инициативой он обратился к правительству РФ.