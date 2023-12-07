Китайский юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян

Сбережения физлиц - клиентов ВТБ в китайской валюте выросли за январь - ноябрь 2023 года более чем в два раза, до 12,7 млрд юаней. Об этом заявил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"По итогам января - ноября портфель сбережений клиентов ВТБ в китайской валюте вырос более чем в два раза, до 12,7 млрд юаней. В результате ее доля в валютных накоплениях вкладчиков превысила 24% и обогнала долю евро (17%)", - заявил банкир, уточнив, что схожая тенденция характерна и для всего рынка в целом.

По прогнозам ВТБ, к концу года юань с большой вероятностью займет более 25% в валютных накоплениях клиентов и "уверенно потеснит со второй позиции евро", указал Горшков.

Вместе с тем, по оценке ВТБ, в структуре валютных сбережений россиян по-прежнему лидирует доллар, однако вкладчики стремятся конвертировать имеющиеся сбережения в долларах и евро.

"Сегодня основной интерес вкладчиков сосредоточен на высокодоходных рублевых депозитах. На фоне роста ключевой ставки банки предложили населению рекордные для этого года ставки, что спровоцировало мощную волну спроса физлиц. Одновременно для диверсификации свободных средств россияне выбирают и валюты дружественных стран, в первую очередь - юань", - подчеркнул топ-менеджер.

Согласно прогнозам ВТБ, по итогам года портфель сбережений физлиц в китайской валюте на рынке в целом увеличится на 60%, достигнув отметки в 70 млрд юаней.