Жители России рассказали об ожиданиях по рынку акций

Более половины россиян (51%) прогнозируют постепенный рост российского рынка акций в следующем году. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования брокера «ВТБ Мои Инвестиции».

Опрос был проведен к инвестиционному форуму «Россия зовет!».

14% опрошенных выразили уверенность в том, что рынок акций продемонстрирует сильный рост. 35% респондентов отметили, что в настоящее время уже наблюдается восстановление котировок.

По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, наибольшая часть граждан верит в российский фондовый рынок. Они ожидают хорошую доходность в 2024 году, отметил специалист.

Яцков подчеркнул, что это свидетельствует о потенциале роста числа частных инвесторов и объема вложенных средств.

Также у россиян спросили, какие отрасли для инвестиций кажутся им наиболее привлекательными. 37% выделили нефтегазовые компании, 33% — технологические, 21% — энергетику, 19% — компании из сферы финансов, 17% — машиностроение, 15% — медицинские и фармацевтические компании.