Названо последствие увеличения первого взноса по льготной ипотеке
Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин высказался о возможном повышении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 30%. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что такой шаг станет барьером для многих граждан стран.
Эксперт обратил внимание на то, что при новых ограничениях человеку, желающему приобрести в ипотеку квартиру в столице за 10 млн рублей, нужно будет вложить уже минимум 3 млн рублей вместо 2 млн.
Он отметил, что даже в Москве сумма в 1 млн рублей — заметная разница. Соответственно, в регионах ситуация еще серьезнее, отметил собеседник.
О повышении с 15% до 20% первоначального взноса по льготной ипотеке с 15% до 20% от суммы кредита власти России приняли в минувшем сентябре. В текущем месяце в Минфине РФ выступили за увеличение данного показателя до 30%.
Инициатива была одобрена Центробанком.
Ранее сообщалось, что Совкомбанк принял решение о повышении размера первоначального взноса по всем программам выдачи льготных ипотек с 30% до 50%.