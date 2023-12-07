ГД отменила комиссии при оплате ЖКУ для некоторых налогоплательщиков

Государственная Дума решила запретить банкам, кредитным организациям, платежным агентам взимать с ряда категорий граждан комиссию за квартплату и коммунальные услуги. Соответствующий законопроект был принят во втором и третьем чтениях в ходе пленарного заседания, заявил в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Речь идет о пенсионерах, инвалидах, малоимущих, ветеранах боевых действий и других. Уточняется, что полный перечень категорий таких лиц установит кабмин.

Действие закона начнется с 1 июля 2024 года.

Володин отметил, что для многих комиссия ощутима. Благодаря принятию закона финансовая нагрузка на граждан снизится. Кроме того, будет обеспечена социальная защита людей, указал председатель ГД.

Авторы поправок - группа депутатов «Единой России» во главе с Володиным.

В 2020 году в Госдуму внесли законопроект, который предполагал, что комиссионное вознаграждение с граждан не может взимать «оператор почтовой связи». Его одобрили в первом чтении.