Путин рассказал о росте зарплат россиян

Зарплаты россиян в течение 2023 года выросли на семь процентов, а показатель реальных располагаемых доходов увеличился на 4,4 процента, рассказал президент страны Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит РИА Новости.

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Президент назвал рост доходов важным показателем не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.

Ранее Путин отмечал, что в текущем году зарплаты россиян впервые с 2018 года росли двузначными темпами, увеличившись в апреле более чем на 10 процентов.