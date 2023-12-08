Названа средняя сумма расходов на новогодний стол

Средняя сумма расходов граждан РФ на покупку продуктов для празднования Нового года составляет 5115 рублей. Данное значение на 12% превышает уровень прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Эвотор».

При этом, как уточняется, в Санкт-Петербурге празднование обойдется дешевле, чем в Москве.

Для расчета аналитики взяли корзину продуктов, которая включает в себя мандарины, бананы, яблоки, картофель, свеклу, маринованные огурцы, зеленый горошек, сельдь, шпроты, свиную ногу, куриное филе, крабовые палочки, копченую колбасу, яйца, сыр, майонез, хрен, торт, конфеты, бутылку алкоголя.

В Москве средняя стоимость новогодней корзины — 6109 рублей (+11% к прошлому году), в Санкт-Петербурге — 5623 рубля (+14%).

Аналитики подчеркивают, что на Сахалине на празднование нужно будет отдать наибольшую сумму — 7137 рублей (+19% год к году).