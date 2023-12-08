Генпрокуратура России заинтересовалась ценами на яйца

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Российская газета
Отмечается, что в ведомстве прошло очередное заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли. Газета.Ru
Уточняется, что средняя розничная цена на куриные яйца за год выросла более чем на 40%. Говорит Москва
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга проанализировать изменение потребления мяса курицы и яиц за последние три года. Также ведомства обязаны подготовить информацию о текущих объемах производства и минимальных объемах для удовлетворения внутреннего спроса. News.ru