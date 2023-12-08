Назван самый популярный способ подтверждения подлинности профиля на Авито

Восемь тысяч пользователей Авито ежедневно проходят верификацию с помощью банковских ID, около 4 тысяч — по паспорту или водительским удостоверениям, далее идут проверки по реквизитам и профилю на Госуслугах. Всего же ежедневно верификацию проходят 14 тысяч человек.

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Верификация профиля — один из инструментов повышения прозрачности сделок и роста уровня доверия на Авито. Наличие бейджа «Документы проверены» или «Реквизиты проверены» говорит о том, что аккаунт не создан автоматически, а за ним стоит предприниматель или организация, существующие в реальности.

По данным аналитики Авито, прохождение проверки влияет интерес стороны покупателей. Исследования компании показывают, что более 54 процентов лидов на платформе получают те профессиональные продавцы, которые подтвердили подлинность профиля одним из способов и получили цифровой бейдж.

При этом, в профессиональном сегменте конверсия в лиды у верифицированных продавцов выше, чем у частных продавцов: 57 процентов против 38 процентов. Самый высокий процент контактов с проверенными продавцами приходится на Авито Услуги и Авито Недвижимость: более 62 процентов откликов на объявления приходится на верифицированные профили. Следом идет Авито Работа (56 процентов).

«Более 90 процентов опрошенных при выборе продавца делают выбор в пользу аккаунта со значком о пройденной проверке при прочих равных условиях. Мы видим, что наличие бейджа — важный фактор, обеспечивающий высокий уровень доверия между пользователями на платформе, и потому продолжаем развивать систему проверок, добавляя новые удобные инструменты верификации», — рассказывает директор по работе с данными Авито Андрей Рыбинцев.

Чтобы получить значок «Реквизиты проверены», можно пройти проверку реквизитов компании в личном кабинете (раздел «Управление профилем/Основные данные»), или проверку с использованием Сбер Бизнес ID или Тинькофф Бизнес ID.