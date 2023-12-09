Депутат ГД Чаплин разъяснил, кто выйдет на пенсию в 2024 году

Право на страховую пенсию возникает при соблюдении нескольких условий. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) разъяснил в комментарии "РГ" ряд нюансов.

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Согласно принятым ранее изменениям, страховую пенсию в 2024 году проиндексируют на 7,5%. Будет повышен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности до 8 134,9 рублей. Эта мера коснется и тех, кто в 2024 году только выйдет на пенсию.

Кто попадает под страховую пенсию по старости со следующего года? Данное право возникает при соответствии трем условиям, объяснил Чаплин.

Условия начисления

"Первое - мужчина должен достичь 63-летнего возраста, для женщин - 58 лет", - напомнил он.

Второе - страховой стаж должен быть не менее 15 лет. Как отметил депутат, он начисляется за официальное трудоустройство с отчислением взносов и некоторые другие периоды (уход за инвалидами, уход за ребенком, добровольные взносы).

И третье - индивидуальные пенсионные коэффициенты должны быть не менее 28,2. Их величина, отметил Чаплин, зависит от стажа, размера официальной зарплаты и суммы страховых взносов.

"И здесь они также могут начисляться и за нестраховые периоды: уход за ребенком или за родственником-инвалидом", - добавил парламентарий.

Возможность "досрочки"

Кроме того, напомнил он, возможно и досрочное назначение пенсии: для многодетных матерей, работников бюджетной сферы (врачи, учителя), также при наличии стажа работы на Крайнем Севере и в определенных видах деятельности.