В России подорожали живые ёлки
Цена на живые ели в преддверии Нового года вырастет в России на 100-200 рублей по сравнению с предыдущим годом. Такой прогноз сделали в Рослесинфорге, передает "Уралинформбюро".
"На цену влияют высота, порода дерева, лесной или не лесной регион, где она продается, место покупки (базар, торговый центр, мелкооптовый склад, маркетплейс), наличие или отсутствие доставки, дополнительные услуги в виде установки и декора. Ценовой пик в этом году будет наблюдаться с 12-15 по 28 декабря", – цитирует ведомство "Парламентская газета".
Гендиректор компании по продаже новогодних ёлок Владислав Пухарев уточнил, что стоимость дерева в специализированных магазинах, вероятнее всего, будет стартовать от 1800 рублей.
"Тут основным регулятором рыночных процессов выступает стоимость дизельного топлива. От нее зависят и стоимость услуг поставщика, и стоимость склада, и оплата труда работников, и в конечном счете итоговая стоимость товара для потребителя", – пояснил он.