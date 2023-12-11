СМИ: Россияне адаптировались к уходу западных брендов
Большинство жителей РФ адаптировались к уходу зарубежных брендов с российского рынка и переориентировались на покупку товаров отечественного производства. Процент людей, недовольных отсутствием привычных западных марок, неуклонно снижается и сегодня составляет уже менее трети населения России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Б1 (ранее E&Y в РФ).
Как говорится в исследовании, осенью 2023 года только 28% респондентов заявили о необходимости искать аналоги ушедшим из РФ западным брендам в непродовольственном сегменте, при этом всего год назад их насчитывалось около 44%. Более 40% опрошенных людей указали, что стараются покупать непродовольственные товары знакомых иностранных брендов по сети.
Как отмечает Б1, на адаптацию потребителей также повлиял параллельный импорт, расширение онлайн-торговли и переход большинства покупателей на более доступные бренды. По итогу ситуация сложилась не так, как ожидали местные производители, которые рассчитывали заменить для жителей РФ западные марки, так как конкуренция на рынке только усилилась. Единственным сегментом, где все еще ощущается дефицит и ограничения, стал люксовый ритейл.