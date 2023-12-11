Россияне назвали причины для увольнений вскоре после прихода на работу

Каждый седьмой опрошенный россиянин заявил о готовности уволиться из-за агрессии со стороны начальства. Такую причину для бегства из компании назвали 14 процентов респондентов, следует из результатов исследования сервиса «Зарплаты.ру» и СДЭК, поступивших в распоряжение «Ленты.ру».

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К увольнению после работы в организации в течение одного-шести месяцев чаще всего подвигают опрошенных постоянные конфликты на работе (47 процентов), внезапный уход всех руководителей (35 процентов), переезд офиса в отдаленную локацию (33 процента).

При этом около двух третей участников исследования признались, что меняют работу не чаще, чем раз в пять-десять лет, а почти каждый второй (47 процентов) стремится поддерживать отношения с бывшим работодателем, чтобы при случае вернуться в компанию.

Опрос провели в ноябре текущего года среди 2130 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. Ключевой мотивацией для смены работодателя, по их мнению, все еще остается повышение уровня дохода (89 процентов).