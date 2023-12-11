Перечислены случаи, когда банк спишет деньги без согласия клиента

Юрист назвал случаи, когда банк спишет деньги без согласия клиента
Списание средств со счета клиента может осуществляться банком по решению суда или по договору. Об этом заявил в беседе с агентством «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Первый случай предполагает наличие исполнительного листа — с ним могут обратиться приставы и граждане, если в их пользу вынесено решение о взыскании, пояснил специалист.
При этом, как уточнил он, отказ со стороны банка в данной ситуации не предусматривается. Исполнительный лист не требуется при использовании судебного приказа о взыскании, отметил эксперт. Таким образом взимают штрафы, задолженность по ЖКХ и алиментам, добавил он.
Во втором случае безакцептное списание может быть предусмотрено в договоре, указал Гусятников. По его словам, зачастую банки сами списывают проценты по кредиту, плату за обслуживание и другие услуги. Клиенту нужно детально изучать договор, так как без права на безакцептное списание некоторые услуги банки не смогут оказать, подчеркнул специалист.
Ранее «Ведомости» сообщили, что председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил за погашение части долгов нуждающихся клиентов за счет прибыли кредитных организаций. Письмо с соответствующими предложениями было направлено на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.