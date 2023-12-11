Перечислены случаи, когда банк спишет деньги без согласия клиента

Списание средств со счета клиента может осуществляться банком по решению суда или по договору. Об этом заявил в беседе с агентством «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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Первый случай предполагает наличие исполнительного листа — с ним могут обратиться приставы и граждане, если в их пользу вынесено решение о взыскании, пояснил специалист.

При этом, как уточнил он, отказ со стороны банка в данной ситуации не предусматривается. Исполнительный лист не требуется при использовании судебного приказа о взыскании, отметил эксперт. Таким образом взимают штрафы, задолженность по ЖКХ и алиментам, добавил он.

Во втором случае безакцептное списание может быть предусмотрено в договоре, указал Гусятников. По его словам, зачастую банки сами списывают проценты по кредиту, плату за обслуживание и другие услуги. Клиенту нужно детально изучать договор, так как без права на безакцептное списание некоторые услуги банки не смогут оказать, подчеркнул специалист.