Богатые россияне продолжают активно покупать золотые слитки

В текущем году наблюдается большой спрос со стороны состоятельных россиян на золотые слитки даже в условиях роста стоимости унции драгметалла с начала года на 9,8%, до $2003,9. Об этом пишут «Ведомости».

В частности, Промсвязьбанку удалось с начала года реализовать VIP-клиентам свыше 7 тонн золота. Показатель в 1,8 раза больше, чем за весь прошлый год.

ВТБ смог продать порядка 23 тонн слитков (годом ранее – 33 тонны). В Сбербанке и Газпромбанке тоже указывают на высокий спрос на золото в обезличенной форме и на металлических счетах.

Динамика обусловлена отменой НДС на покупку физлицами, освобождением доходов от перепродажи слитков от НДФЛ, возможностью оплаты покупки валютой, отмечают эксперты.

При этом специалисты считают, что по итогам текущего года суммарный объем продаж не сможет побить прошлогодний максимум в связи с ограничениями на вывоз металла за границу.