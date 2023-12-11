Богатые россияне продолжают активно покупать золотые слитки

Состоятельные россияне продолжают активно покупать золотые слитки в 2023 году, несмотря на рост цены за унцию драгметалла с начала года на 9,8% до $2003,9. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, Промсвязьбанк с начала года реализовал VIP-клиентам более 7 тонн золота — в 1,8 раза больше, чем за весь 2022 год. ВТБ продал около 23 тонн слитков, хотя в прошлом году этот показатель достигал рекордных 33 тонн.

В Сбербанке и Газпромбанке также отмечают стабильно высокий интерес к золоту в обезличенной форме и на металлических счетах.

По словам экспертов, спрос поддерживает комплекс факторов: отмена НДС на покупку физлицами, освобождение доходов от перепродажи слитков от НДФЛ, возможность оплаты покупки валютой.