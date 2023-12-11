Аналитики выяснили, как в России адаптировались к уходу брендов

В связи с уходом с рынка РФ крупных западных марок большая часть граждан страны переориентировалась на покупку их продукции в онлайн-сегменте или мультибрендовых торговых точках. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании Б1 (ранее E&Y).

© Unsplash

Отмечается, что в России зафиксировано сокращение доли потребителей, которые страдают от отсутствия знакомых зарубежных брендов, до менее трети.

Схема параллельного импорта и развитие интернет-торговли позволили покупателям адаптироваться, говорится в публикации.

Подчеркивается, что минувшей осенью лишь 28% потребителей были вынуждены заниматься поисками аналогов ушедшим с российского рынка западным брендам в непродовольственном сегменте. Годом ранее доля таких россиян оценивалась в 44%.

В 2022 году 45% опрошенных решили отказаться от приобретения одежды иностранных марок в связи с их нехваткой, а уже в 2023 году данный показатель уменьшился до 32%.

Исследование показало, что в стране наблюдается сокращение с 20 до 17% доли потребителей, которые утверждают, что полностью не удалось обойти ограничения.