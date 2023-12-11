В Турции поднимут минимальную цену жилья для получения ВНЖ
Турецкие власти готовятся к увеличению в предстоящем году минимальной стоимости недвижимости для получения турецкого гражданства. Так, цена повысится с текущих 400 тысяч долларов до 600 тысяч долларов, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на источник в Управлении по делам гражданства и двух риелторов.
Собеседники отметили, что новые меры могут вступить в силу после Нового года.
Программу получения гражданства за приобретение недвижимости турецкие власти внедрили в 2017 году. Она предполагала приобретение объекта стоимостью минимум в 1 миллион долларов.
Примерно через год после запуска программы лимит изменили до 250 тысяч долларов.
Минувшей осенью Турция решила повысить минимальную цену недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.