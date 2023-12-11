Стала известна минимальная цена пачки сигарет в РФ в 2024 году

Минсельхоз рассчитал значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 году, она составит 129 рублей за пачку. ТАСС

«Рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 129 рублей на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении. Газета.Ru