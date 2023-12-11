Собянин утвердил размеры стандарта стоимости ЖКУ для субсидий на оплату жилья

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым утвердил размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для расчета субсидий на оплату жилья со следующего года. Документ опубликован на официальном сайте мэра в понедельник, 11 декабря.

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Согласно приложению, с 1 января вводятся следующие размеры стандарта, высчитываемого в месяц на каждого члена семьи: одиноко проживающий человек — 6784,84 рубля; cемья из двух человек — 5144,56 рубля; cемья, состоящая из трех и более человек, — 4742,53 рубля.

С 1 июля, согласно второму приложению, стандарты будут следующими: одиноко проживающий гражданин — 7250,97 рубля; cемья из двух человек — 5548,93 рубля; cемья, состоящая из трех и более человек, — 5132,15 рубля, говорится в документе.