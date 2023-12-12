Швейцария вводит комиссии на замороженные счета россиян

Некоторые швейцарские банки начисляют комиссии на замороженные активы российских клиентов. Порой проценты начисляются на несколько лет вперед, сообщил «Ведомостям» источник в одном из брокеров.

«Некоторые банки в Швейцарии начисляют комиссии на замороженные российские активы. Порой проценты на них начисляются на несколько лет вперед. Идея такая, что есть счет, которые нужно обслуживать. И не важно, что человек не может воспользоваться услугой, по факту она все равно оказывается», — рассказал источник изданию.

Источники из юридических фирм отметили «Ведомостям», что слышали о случаях начисления банками из Швейцарии комиссий на заблокированные активы россиян, но не о том, что проценты начисляются на годы вперед. По их словам, это «кажется контринтуитивным, но нынче все возможно».

Представитель швейцарского банка PostFinance сообщил, что организация не взимает никаких комиссий или сборов за заблокированные активы. Представитель банка Julius Baer отказался от комментариев, а банк Raiffeisen не предоставил информации о регулировании деловых отношений, затронутых антироссийскими санкциями, из-за конфиденциальности. Партнер BKHK Law Firm Роман Хаминский предположил, что заморозка активов может длиться долгие годы, поэтому банки Швейцарии, не желая обслуживать их за свой счет, вынуждены взимать комиссии за обслуживание альтернативным путем.