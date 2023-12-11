Силуанов: в 2024 году будут отменены льготы по связи LTE

В 2024 году в России перестанут действовать льготы по LTE (4G), эти средства пойдут на развитие связи в регионах страны. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, данное решение ранее было принято Минцифры РФ. Оно предполагает отмену для операторов скидки на оплату выделенного радиочастотного спектра стандарта LTE в 2024 году. Силуанов отметил, что высвобожденные деньги пойдут на развитие связи в таких регионах страны, как Чукотка и Якутия.

«Поэтому в следующем году вопрос по доступности интернета будет решен. В этой части ресурс найдем», — сказал он.