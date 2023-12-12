В Москве подскочил спрос на черную икру

Число покупок натуральной черной икры в Московском регионе в этом декабре выросло на 14%, красной — на 24%. Такие данные »Москве 24» предоставили специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»), которые сравнили данные о продаже икры в период с 1 по 7 декабря с данными за 1–7 ноября.

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Аналитики также выяснили, что черная икра жителям в среднем обходилась в 8 840 рублей, что на 9% превышает показатели прошлого месяца. Средний чек за красную икру составил 3 450 рублей (на 7% выше ноября).

Помимо натуральной икры, в регионе также покупали имитированную. Число покупок такой черной икры за месяц увеличилось на 19%, в среднем она обходилась в 391 рубль (на 2% выше уровня ноября). Покупки красной икры выросли на 36%, средний чек составил 323 рубля (на 7% выше уровня ноября).

Специалисты также отметили, что черная икра менее популярна на отечественном рынке.

«Красная, напротив, больше популярна в нашей стране и доступна широкому кругу покупателей. В этом году на фоне рекордной путины по лососевым и снижения оптовых цен стоимость красной икры в ноябре была на 3–4% ниже аналогичного уровня прошлого года, однако ближе к Новому году спрос на нее возрастает все больше, соответственно, поднимается и размер трат», — говорится в исследовании.