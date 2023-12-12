Минтруд выступил против трудовых договоров с уехавшими за границу

Минтруд выступил против заключения трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами. Об этом со ссылкой на разъясняющее письмо эксперта Минтруда сообщает газета "Известия".

"По мнению Минтруда России, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается", – указано в письме ведомства за подписью начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова.

В ведомстве пояснили, что права и обязанности в трудовых отношениях сотрудников и работодателей в полной мере могут быть обеспечены только в пределах страны. Там подчеркнули, что в других государствах действуют иные налоговые нормы и требования к охране труда, социального и медицинского страхования персонала.

Минтруд призвал заключать с гражданами, находящимися за пределами России, договор гражданско-правового характера, который будет учитывать особенности как местного, так и зарубежного законодательства.

Юристы отмечают, что данное письмо Минтруда не имеет юридической силы. Они подчеркивают, что Трудовой кодекс России не содержит запретов на контракты с дистанционными работниками, а число компаний, у которых в штате есть сотрудники, работающие из-за рубежа, увеличивается.

Однако, по мнению юристов, данное письмо может иметь вес при решении трудовых споров. Отмечается, что на данный момент большинство судов в России поддерживает дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия открыта для всех, кроме врагов. Он пояснил, что вернуться в страну не смогут граждане, жертвовавшие средства на помощь украинской армии и ругавшие РФ.