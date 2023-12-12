Tele2 повысит цены на связь

Tele2 повысит тарифы с 2 января 2024 года, рассказали «Ведомостям» три абонента оператора. Рост цен составит 10%. В частности, по тарифу «Везде онлайн 04_2020» цена увеличится с 560 ₽ до 625 ₽, отметил один из абонентов. Другой получил уведомление о росте абонентской платы с 300 ₽ до 370 ₽.

«Корректировки затронут ряд архивных тарифов, при этом мы пересматриваем цены не чаще одного раза в год, приводя стоимость в соответствие со справедливым рыночным уровнем. Размер пересмотра зависит от конкретного плана», — заявил представитель Tele2.

Он отметил, что все открытые для подключения и переходов тарифы остаются неизменными: их стоимость заморожена до конца 2025 года.

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) начали поступать обращения граждан относительно повышения тарифов сотовой связи Tele2, сообщил представитель службы. Оператор уведомил ФАС о планируемом повышении тарифов, ведомство анализирует полученную информацию.

Последний раз Tele2 рассылал абонентам сообщения о повышении цен на связь в декабре 2022 года. После этого ФАС начала расследование, а в сентябре 2023 года признала рост тарифов обоснованным. Эксперты прогнозируют, что другие операторы также будут повышать стоимость услуг связи в следующем году.