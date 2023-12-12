В России отмечен рост зарплатных предложений

Работодатели на фоне дефицита на рынке труда готовы повышать зарплаты и удерживать сотрудников премиями и обучением. Самый высокий рост зарплатных предложений наблюдается в сфере офисных служб и бизнес-услуг, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Эксперты проанализировали более 200 тысяч вакансий, выяснив, что в сфере офисных служб и бизнес-услуг работодатели стали предлагать на 22% больше, чем годом ранее.

Также увеличились зарплаты для студентов и стажеров — на 22%. А на 16% больше стали предлагаемые зарплаты у сотрудников в сфере образования и науки.

«Зарплатные предложения в сфере красоты и здоровья выросли на 14%, в сфере торговли на 12%. На 11% увеличились предложения от работодателей в отрасли недвижимости и строительства, а также для специалистов без специальной подготовки», — отмечается в документе.

В свою очередь заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков обратил внимание на то, что повышение зарплат связано с дефицитом кадров на рынке.

«В этом году 27% опрошенных россиян уже получили повышение зарплаты, в основном на 10%. Это подтверждают наши аналитические данные — за год зарплатные предложения в целом по рынку выросли на 8%. Также среди инструментов мотивации и удержания сотрудников — премии, возможности для карьерного и профессионального роста, инвестиции в обучение сотрудников», — отметил он.