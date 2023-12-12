Россиянам увеличат оплату сверхурочной работы

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложенные Минтрудом России поправки в Трудовой кодекс (ТК) о включении в оплату за сверхурочные работы компенсационных и стимулирующих выплат. Об этом сообщают «Ведомости».

Как напоминают журналисты, законопроект был разработан после решения Конституционного суда (КС РФ) по жалобе сторожа из Кемеровской области. Мужчина, обратившийся в инстанцию, подсчитал, что получаемые им компенсационные выплаты не обеспечивают повышенную оплату работы в ночное время, и предложил исходить при их расчете из МРОТ, а не из его оклада, составляющего 3,2 тысячи рублей, как делает работодатель.

Поскольку действующая редакция статьи ТК, которую предлагается изменить, не предусматривает включение в сверхурочные компенсационных и стимулирующих выплат, их хотят включить туда с учетом фактических результатов труда — за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Благодаря этому, указывают авторы законопроекта, будут учтены применяемые работодателями различные системы оплаты труда, «в том числе включающих выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифной, сдельной и иных систем».