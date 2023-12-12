ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с пятитысячными купюрами

Банк России заявил о новой схеме мошенничества, в ходе которой злоумышленники пытаются обмануть своих жертв, говоря о необходимости проверки новых купюр номиналом 5000 рублей. RT на русском
"Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой. В последние несколько месяцев схему используют, чтобы красть деньги и имущество - как удаленно, так и офлайн", - говорится в сообщении Банка России в Telegram-канале. ТАСС
Отмечается, что мошенники звонят россиянам и рассказывают им о необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот. Для этого предлагается установить на телефон приложение «Банкноты Банка России». Такой сервис действительно существует, но обманщики высылают своим жертвам ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную. Lenta.ru