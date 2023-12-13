В России обнаружена новая мошенническая схема

В преддверии Нового года мошенники придумывают новые схемы мошенничества, чтобы похитить средства россиян. Одна из них связана с продажей любимого праздничного лакомства – красной икры, пишет издание «Комсомольская правда».

Журналистам газеты стало известно о существовании Telegram-канала «Икринка/магазин морепродуктов». Примечательно, что он насчитывает свыше 100 тыс. подписчиков. Как выяснилось, отзывы писали сами аферисты, а пользователи им верили.

«КП» удалось связаться с жертвой данной схемы – москвичом Михаилом. С его слов, он заказал 1 кг икры чавычи и 1 кг щучьей икры. Заказ обошелся мужчине в 7700 руб. Переводить деньги нужно было по номеру телефона или по номеру карты «поставщику». Заказу сразу присвоили номер. Поэтому ситуация не вызвала подозрений у Михаила. Затем злоумышленники подтвердили получение оплаты и заверили, что икра будет доставлена уже тем же вечером.

«Но время шло, а икры не было. Михаил написал продавцам, желая уточнить, когда все же приедет икра, но тех и след простыл, а переписку в Telegram-боте они просто удалили», – отмечает издание.

Как стало известно позднее, число жертв данной схемы достаточно большое. Отмечается, что некоторые из них решили обратиться с заявлениями в МВД.