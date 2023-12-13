«Телефонным мошенникам приходится выдумывать все новые и новые поводы, чтобы убедить своих жертв расстаться с честно заработанными средствами. Отсюда вытекает только один совет: если вам позвонили с незнакомого номера и сделали нестандартное предложение, сразу прекращайте разговор и ставьте этот номер в блок. Пользуясь незаконно приобретенными телефонными базами, они обзванивают абонентов сотовых компаний, представляются сотрудниками мобильных операторов, обращаются по имени-отчеству и сообщают о просроченной задолженности по абонентскому счету», — добавил Хаминский.