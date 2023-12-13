Эксперт объяснила, как мошенники используют упаковки от посылок россиян

Злоумышленники могут получить персональные данные из адресных ярлыков, которые прикреплены на посылках. Об этом заявила РИА Новости эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева.

Эксперт объяснила, как мошенники используют упаковки от посылок
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В этой связи, как уточнила она, целесообразно правильно утилизировать эти накладные.

Специалист пояснила, что среди информации, которая обычно указана на упаковках посылок, ― полное имя адресата, а также его номер телефона, домашний адрес. Она напомнила о том, что в преддверии праздников граждане начинают чаще пользоваться сервисами доставки. Так, они зачастую некорректно избавляются от упаковки, подчеркнула эксперт.

Собеседница агентства заявила о необходимости убедиться перед утилизацией посылочной коробки в том, что на ней нет никаких стикеров со сведениями об отправителях и получателях. Это позволит избежать попадания информации в лапы мошенников, отметила Ишмаева.

Россиянам назвали единственную верную реакцию на звонки мошенников

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