Каждый пятый россиянин покупает машину в кредит

На покупку собственного автомобиля большинство россиян тратит все свои сбережения, а каждый пятый оформляет кредит в банке. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Ренессанс Страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод». Существенные траты вынуждают респондентов относиться к своей покупке бережно и аккуратно, а почти каждый второй из автозаемщиков признался, что что буквально сдувает пылинки со своей покупки, пишут «Известия». Снизить уровень беспокойства за свое авто большинству водителей помогают аккуратное вождение, регулярное посещение сервисного центра и автомойки.