Эксперт перечислила способы увеличения пенсии в 2024 году

Для того, чтобы размер пенсии в предстоящем году стал больше, необходимо иметь официальную работу и быть получателем белой зарплаты. С таким утверждением в беседе с «Газетой.Ru» выступила эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Есть и другие способы поднять пенсию в 2024 году, уточнила специалист.

По ее словам, чем больше размер официальной зарплаты, тем больше пенсионных баллов. При назначении пенсии они конвертируются в рубли, пояснила собеседница. Она отметила, что со следующего года цена пенсионного балла составляет 133,05 рубля, стоимость индексируют на ежегодной основе.

Дайнеко также рассказала о возможность «докупить» стаж и баллы. Это актуально, если того и другого не хватает, подчеркнула она. Эксперт заявила о необходимости в данном случае вступить в добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию.

Еще одним способом является более поздний выход на заслуженный отдых, отметила эксперт. Она пояснила, что рост суммы в этом случае происходит из-за повышающего (премиального) коэффициента при ее расчете. Увеличить размер пенсии можно и за счет негосударственного пенсионного обеспечения, а также программы долгосрочных сбережений, указала Дайнеко.