Дума приняла закон о праве ЦБ ограничивать сделки участников финансового рынка

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому Банк России наделяется правом ограничивать на срок до шести месяцев операции отдельных участников финансового рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками. Соответствующая норма была ранее оформлена как поправка к законопроекту о порядке перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения.

Согласно поправке, в случае, если нарушения требований закона "Об организованных торгах" или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России либо сделки участников торгов или их клиентов создают угрозу стабильности финансового рынка, Банк России вправе на срок до шести месяцев ограничить совершение отдельными участниками торгов действий (сделок, операций) либо запретить совершение всеми участниками торгов отдельных действий (сделок, операций).