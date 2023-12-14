В России за девять месяцев зафиксировали на 47% больше нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид, чем годом ранее. Их число достигло 2176 штук, сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России.

Уточняется, что 2022 году таких лжепроектов было 1 481. К 2021 году увеличение оценивается в 250% (870 шт.).

Выявленное в 2023-м количество пирамид — абсолютный исторический рекорд, отметили в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров.

В общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем доля финпирамид составила более 50%, подчеркивает газета. Она добавила, что другая часть — нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики.

Крупная доля пирамид — небольшие анонимные псевдоинвестиционные проекты. О них распространяют сведения через соцсети и мессенджеры, говорится в публикации.